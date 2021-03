RIFIUTI ABBANDONATI LUNGO LA STRADA SP 20!

Di Yamila Bertieri consigliere comunale a Borgo a Mozzano.

Torno nuovamente ad affrontare una tematica che ho posto anche all’attenzione dell’amministrazione attraverso una interrogazione: quella riguardante i rifiuti e del loro abbandono lungo le strade.

Un’azione a dir poco irrispettosa dell’ambiente che è sempre in aumento soprattutto lungo il tratto provinciale SP 20 che attraversa anche il comune di Borgo a Mozzano in direzione “da” e “per” Lucca o verso la Garfagnana.

Sono molte le segnalazioni che mi sopraggiungono anche da cittadini non residenti nel mio comune poiché è una situazione veramente inaccettabile che sta suscitando il disappunto degli abitanti delle zone interessate, i quali segnalano auspicando che siano adottate tutte le misure necessarie per reprimere l’inciviltà o per ripristinare lo stato dei luoghi

Mi auguro che gli enti competenti, i sindaci il cui comune è attraversato da questa importante strada, uniscano le loro sinergie e trovino presto una soluzione.

Noi di Orgoglio Comune, attraverso una interrogazione e facendo riferimento alla legge 2263 (in cui la Camera ha suggerito la modifica dell’articolo 255 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in materia di sanzioni per l’abbandono di rifiuti), abbiamo chiesto l’ impiego di sistemi di videosorveglianza per l’accertamento delle violazioni.