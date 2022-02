RIFIUTANO DI INDOSSARE LA MASCHERINA AL SUPERMERCATO – DENUNCIATI DALLA POLIZIA

La Polizia di Stato ha denunciato un cittadino britannico di 66 anni e una cittadina olandese di 33 anni per resisteva e violenza a pubblico ufficiale.

Gli operatori delle volanti della Questura di Lucca sono intervenuti ieri sera presso il supermercato Esselunga di San Concordio per la segnalazione di 2 persone che si rifiutavano di indossare le mascherine. Sul posto gli operatori si sono imbattuti in due cittadini stranieri che hanno rifiutato di fornire le proprie generalità oltre che di recarsi presso i locali della questura per i relativi accertamenti. La resistenza è stata talmente forte e violenta da richiedere l’ausilio di una pattuglia dell’Arma dei Carabinieri. Solo a seguito di perquisizione personale è stato possibile rinvenire i documenti che hanno permesso l’identificazione degli stessi e la loro denuncia per Resistenza e lesione a P.U., rifiuto di fornire le generalità, oltre che per ubriachezza molesta visto il loro stato di alterazione psicofisica. Due agenti hanno riportato lesioni rispettivamente per 4 e 2 giorni.

I due stranieri sono stati inoltre sanzionati per la violazione delle norme anticovid