Rieti, ex postina scomparsa da oltre un mese: ci sarebbe un indagato

07 settembre 2022 Ci sarebbe un indagato per la scomparsa di Silvia Cipriani, la 77enne ex postina di cui non si hanno più notizie dal 21 luglio scorso. La Procura di Rieti, dopo che le ricerche avviate all’indomani della denuncia di scomparsa dei nipoti della donna che non avevano dato alcun esito, aveva aperto come anticipato dal Corriere di Rieti un fascicolo per omicidio e occultamento di cadavere.

La notizia è stata data ieri nel corso della trasmissione di Raiuno “La Vita in diretta estate” che è tornata a occuparsi del caso. Secondo quanto riferito dalla giornalista nel corso del collegamento davanti al Tribunale di Rieti, nel mirino degli inquirenti ci sarebbe una persona (o forse più) che sarebbe stata ascoltata più volte in questi ultimi giorni. C’è da dire che la stessa Procura di Rieti non ha confermato ma neanche smentito.

La sensazione è che mai come in queste ultime settimane il caso sembra vicino ad una svolta. Fino a oggi, infatti, non sono serviti un elicottero, due droni e decine di agenti e carabinieri che, insieme ai vigili de fuoco che hanno battuto l’intera area intorno al paese come le zone di Rieti e di comuni e frazioni limitrofe allargando sempre di più il raggio d’azione. A mettere sulla strada giusta gli investigatori sarebbero state anche le immagini delle videocamere presenti sul territorio.