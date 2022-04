VALLE DEL SERCHIO – Clamoroso Inizio di aprile con la neve in Valle del Serchio e con temperature rigide. Come previsto, stanotte l’inverno ha fatto capolino in tutta la Toscana e il brusco abbassamento delle temperature ha portato la neve anche a quote relativamente basse.

Inizio di aprile con la neve in Valle del Serchio. Come previsto, stanotte l’inverno ha fatto capolino in tutta la Toscana e il brusco abbassamento delle temperature ha portato la neve anche a bassa quota. Nella notte e anche nelle prime ore della mattinata è nevicato non solo sulle alture della Garfagnana ma anche in Mediavalle. Le immagini che potete vedere sono state girate nella zona di Renaio, sulla montagna del barghigiano.