“Ridolina tour” in versione ridotta: i medici clown portano gioia ai bambini ricoverati nella Pediatria di Lucca Lucca, 24 dicembre 2021 – Anche quest’anno nel suo tour di Natale all’interno delle strutture sanitarie, l’associazione Ridolina ha toccato l’ospedale di Lucca. Oggi (24 dicembre) un gruppo ristretto di clown a bordo dello storico mezzo “Ridolone”, un Ford Transit allestito in stile anni 30, si è presentato al “San Luca” e ha fatto un po’ di festa nell’atrio della struttura, per poi effettuare un piccolo giro nelle corsie esterne del reparto di Pediatria, senza entrare nelle camere di degenza ma portando musica e allegria, a debita distanza, ai bambini ricoverati. “Abbiamo deciso di non rinunciare al nostro tradizionale Christmas Tour – hanno sottolineato i rappresentanti di Ridolina – ma di farlo in versione ridotta, nel rispetto delle disposizioni Covid, per dare un segnale di speranza e normalità con la leggerezza dei nostri operatori, che da oltre vent’anni portano il loro sorriso negli ospedali toscani”. Nella loro tappa lucchese i clown-dottori ed i musicisti, tra cui un Babbo Natale “da spiaggia” (con tanto di sdraio e ombrellone), hanno animato e colorato la giornata con musiche e gag. Sono stati accolti dalla direttrice sanitaria dell’ospedale “San Luca” Michela Maielli e dalla responsabile della Pediatria Angelina Vaccaro, a cui hanno consegnato i nuovi calendari di Ridolina. La dottoressa Maielli, a nome di tutto il personale, ha ringraziato l’associazione per questa “visita” in versione ridotta ma in grado di portare comunque una ventata di gioia a bambini ricoverati, familiari e operatori, in un momento complesso per il sistema sanitario, alle prese con una nuova crescita dei contagi da Covid. In allegato le foto di alcuni momenti del “Ridolina Tour” all’ospedale di Lucca (sdg) File allegati :

