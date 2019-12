Ricordate le vittime della seconda guerra mondiale e della violenza nazista

Lo ha fatto a 75 anni di distanza dalla distruzione degli abitati di Ripa e di Corvaia e dai massacri che in diversi momenti dell’estate 1944 costarono la vita ad undici persone presso il ponte del Pretale a Seravezza e ad altre cinque in via Cugnìa a Querceta. Alle cerimonie odierne hanno partecipato rappresentanze del Gruppo Alpini di Seravezza, dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia, dell’Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi di Guerra e dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia.