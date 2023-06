Riconoscimento di carattere nazionale per il servizio di Medicina trasfusionale di Lucca.

Lucca, 1 giugno 2023 – Riconoscimento di carattere nazionale per il servizio di Medicina trasfusionale di Lucca.

Nell’ambito della settima edizione della “Conferenza nazionale dei servizi trasfusionali”, organizzata nei giorni scorsi (dal 24 al 26 maggio 2023) dalla Società Italiana di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale – SIMTI, è stato conferito il riconoscimento scientifico per il miglior lavoro presentato sull’argomento “Donazione” ai professionisti del Centro trasfusionale di Lucca Luca Galli, Cristina Tommasi, Soana Moretti, Ferdinando Foriero Di Maggio e Rosaria Bonini (direttrice della struttura) per la ricerca dal titolo “Valutazione del rischio cardiovascolare in una popolazione di donatori”.

Questa la motivazione del riconoscimento: “Il lavoro risponde alla necessità, prevista anche dalla normativa, di fornire ai donatori informazioni e strumenti utili a migliorare gli stili di vita. La fattura grafica è semplice e piacevole”.

In foto il poster con il lavoro presentato a Vicenza dal gruppo lucchese e l’attestato del riconoscimento ricevuto