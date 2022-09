RICHIESTE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO E PASSI CARRABILI

LE MODALITÀ PER FARE RICHIESTA ALLA POLIZIA MUNICIPALE

SERAVEZZA – Il Comando di Polizia Municipale rende note le modalità per presentare richiesta di occupazione del suolo pubblico e per passi carrabili.

Gli interessati devono compilare, in tutte le parti, gli appositi moduli disponibili sul sito del Comune (www.comune.seravezza.lucca.it ). Tali moduli devono poi essere presentati all’Ufficio protocollo del Comune (via Federigi n. 70 a Querceta), unitamente alla ricevuta del versamento di euro 18,44 per diritti di istruttoria (fac simile del bollettino nella documentazione on line) e a due marche da bollo da 16 euro, una delle quali va apposto sul modulo domanda mentre l’altra verrà messa sull’autorizzazione.

L’Ufficio raccomanda di compilare correttamente ogni parte della richiesta in quanto non potranno essere evase domande incomplete o mancanti mancanza della ricevuta e/o delle marche da bollo.

Il Comando preparerà quindi l’autorizzazione o concessione che potrà essere ritirata presso l’ufficio ICA, sottostante il Comando P.M. (in via Monsignor Fascetti a Querceta) nei giorni di lunedi e venerdi dalle ore 14.30 alle 18.30, martedi e mercoledi dalle 8.30 alle 12.30.

Prima di ritirare l’autorizzazione/concessione, l’interessato dovrà eseguire il pagamento mediante PagoPA, utilizzando l’avviso che sarà stato predisposto da ICA ed inviato all’indirizzo email indicato sulla domanda. In mancanza di questo indirizzo, l’interessato dovrà necessariamente recarsi presso ICA e ritirare l’avviso con cui eseguire il pagamento.

Nel caso si tratti di suolo pubblico esente dal pagamento, l’atto va ritirato direttamente presso il Comando di Polizia Municipale.

L’atto di l’autorizzazione/concessione, una volta richiesto e predisposto, deve essere obbligatoriamente ritirato e conservato dall’interessato.

Per consentire la necessaria istruttoria, salvo casi particolari le richieste devono presentate con almeno 15 giorni di anticipo, come da Regolamento.