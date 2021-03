RICHIESTA DI INSTALLAZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO A IDRANTI SUL TERRITORIO…

RICHIESTA DI INSTALLAZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO A IDRANTI SUL TERRITORIO… Di Bertieri Yamila consigliere comunale a Borgo a Mozzano. Questa mattina con il mio gruppo Orgoglio Comune ho depositato una interpellanza con oggetto la richiesta di installazione impianti antincendio a idranti in tutte le frazioni del territorio comunale. Ho deciso di depositare questa interpellanza e per conoscenza l’ho inviata anche al Corpo Vigili del Fuoco della Provincia di Lucca, perché purtroppo il comune di Borgo a Mozzano è un po’ distante dalle efficienti caserme dei vigili del fuoco presenti sul territorio (la sede del comando Provinciale è a Lucca distante circa 17 km e gli altri distaccamenti presenti sono a Castelnuovo di Garfagnana distante 30 km, Pietrasanta distante 53 km e Viareggio distante 42 km) per questo ritengo che un buon impianto antincendio a idranti, può prevenire o evitare, la propagazione di incendi, può contenerli o rallentare la loro diffusione evitando incidenti o disgrazie, così pure, promuovere corsi per la formazione di addetti antincendio utili per apprendere il giusto comportamento in situazione di rischio e utili a migliorare la formazione del cittadino con un corso spendibile anche in ambito lavorativo.

A mio avviso, l’esistenza di una buona ed efficace rete idrica (antincendio) sarebbe un requisito di base importante per prevenire i danni, causati dal fuoco, a persone, ad animali o a cose. A tali impianti, inoltre, sono spesso collegati altri sistemi di controllo ed estinzione che utilizzano l’acqua come agente estinguente principale rivelandosi uno strumento che ha lo scopo fondamentale non solo di spegnere l’incendio ma, anche di distribuire in modo capillare ed omogeneo l’acqua necessaria, in grado da garantire al tempo stesso una buona disponibilità di essa.

Per questo basandomi sulle varie normative vigenti come il Codice di prevenzione incendi, il DM 20.12.2012 e la norma UNI 10779, ho deciso di interpellare la amministrazione per conoscere quale sia la loro intenzione in merito all’installazione di impianti antincendio a idranti in tutte le frazioni come validi strumenti soprattutto dopo le vicende che hanno visto coinvolte le frazioni di Corsagna il 21 Settembre 2016, di Anchiano il 4 Marzo 2021 e quella che più ha sconvolto la nostra comunità il 22 gennaio 2020; se vi è l’intenzione di organizzare corsi diretti alla formazione di figure in grado di sapersi attuare con tempestività a capacità in caso di incendio attraverso l’uso di tali strumenti e mi riferisco all’addetto antincendio , figura prevista dalla normativa antinfortunistica che fa parte della squadra per la gestione delle emergenze.

Una figura in grado di attuare le misure di sicurezza e prevenzione degli incendi, ma anche della gestione delle emergenze correlate al rischio di incendio. Se vi è la possibilità di dotare le aree pubbliche come parchi, campi sportivi ecc. di estintori e idranti e infine se vi è la possibilità di dotare i campi sportivi di impianti antincendio idonei all’atterraggio di elicotteri.