Ripartire Festival: ricevuti a palazzo Orsetti i giovani che si esibiranno venerdì e sabato prossimi alle ex scuderie di piazza San Romano

I giovani cantanti e le band musicali che si esibiranno sul palco di Ripartire Festival sono stati ricevuti nei giorni scorsi a palazzo Orsetti dal vice sindaco Giovanni Lemucchi e dal consigliere con delega alle politiche giovanili Daniele Bianucci.

Ripartire festival è giunto quest’anno alla sua seconda edizione e si svolgerà l’8 e il 9 aprile alle ex scuderie Ducali di piazza San Romano e il 25 aprile, per la Festa della Liberazione, in piazza San Francesco. Il programma completo dell’evento interamente dedicato ai giovani, che quest’anno ha come sottotitolo “il diritto di essere giovani”, al mattino si concentrerà sulle scuole superiori, mentre il pomeriggio aprirà a tutti i giovani del territorio con tanti laboratori promossi dalle realtà associative locali e infine la sera, dopo la presentazione di libri, farà spazio alla musica e all’espressione artistica dei ragazzi e delle ragazze del territorio.

“Ci abbiamo tenuto molto a ricevere, insieme al vicesindaco Lemucchi, le ragazze e i ragazzi che suoneranno il prossimo fine settimana – ha detto il consigliere Bianucci – . Il Comune e il municipio sono la casa di tutti i cittadini, ed è importante che le nuove generazioni sentano le istituzioni come qualcosa che appartiene anche a loro”.

Questo il programma dei concerti: venerdì 8 aprile, a partire dalle 20.30, si esibiranno Niveo, Baldacci, Ventre, Afroquiesa Orchestra; sabato 9 aprile, sempre dalle 20.30, toccherà a Rugo, Pietro Matteoli, B.K. e Fortissimi Uomini Lampo.