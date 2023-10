RICEVUTA IN COMUNE UNA RAPPRESENTANZA DELLA ‘ZEROSEI CYCLING TEAM’

Nei giorni scorsi il sindaco Luca Menesini ha ricevuto in Comune, insieme all’assessore allo sport, Lucia Micheli una rappresentanza della ‘Zerosei Cycling Team’, una società ciclistica operante dal 2006 sul territorio di Capannori.

La società, che fin dall’inizio ha riscontrato un’ampia partecipazione, oggi conta 70 tesserati fra uomini e donne. Il team è impegnato nella stagione ciclistica su competizioni toscane, come circuiti e Granfondo, ma anche nazionali. Molti i risultati importanti raggiunti dal team Zerosei Cycling, tra cui una vittoria nel 2011 alla Maratona delle Dolomiti e, tra i più recenti, quest’anno, una maglia di campione toscano nei circuiti per Raimondo Rumsas ed una maglia provinciale, sia femminile che maschile. Come è stato spiegato nel corso dell’incontro, il team è gestito da uno staff coeso ed aperto alle innovazioni, che cerca di coinvolgere la squadra in iniziative non solo competitive ma anche aggreganti, come uscite di gruppo nel weekend. Iniziative che contraddistinguono lo spirito della Zerosei che si basa su due principi fondamentali: inclusione e divertimento.

L’assessore allo sport Lucia Micheli si è complimentata con il team ciclistico per essersi radicato in mostro strutturato sul territorio, riuscendo a promuovere il ciclismo sia maschile che femminile e per aver conseguito importanti risultati in diverse competizioni.