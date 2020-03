ricevimento solo telefonico e telematico per uffici comunali, Informagiovani, sindaco e amministratori comunali

Il Municipio di Seravezza è pienamente operativo e gli uffici stanno portando avanti l’attività ordinaria e straordinaria in tutti i settori. Tuttavia, al fine di contribuire alla limitazione della diffusione del coronavirus, a titolo precauzionale, il ricevimento al pubblico degli uffici comunali è sospeso da oggi, martedì 10 marzo, a venerdì 3 aprile (salvo ulteriori e successive disposizioni o revoche).

I servizi all’utenza e ai professionisti continueranno ad essere assicurati attraverso la gestione telefonica (nei giorni di apertura al pubblico dei singoli uffici) e telematica delle pratiche e dei procedimenti. In caso di documentate ragioni di urgenza è possibile prenotare un appuntamento. I recapiti telefonici e di posta elettronica e gli orari di apertura al pubblico dei singoli uffici comunali sono reperibili sul sito web dell’ente all’indirizzo www.comune.seravezza.lucca.it.

Anche l’Informagiovani assicura ai cittadini pieno supporto, ma soltanto per via telefonica e per posta elettronica. Allo stesso modo sono stati sospesi i ricevimenti da parte del sindaco e degli assessori, che possono comunque essere contattati in qualunque momento ai recapiti indicati sul sito web del Comune.