Ricetta Pasta Con Gamberetti

CONSIGLI

Se utilizzi tutti prodotti freschi, la puoi conservare per un giorno in frigorifero, in un contenitore coperto.

Per realizzare il piatto è possibile anche utilizzare i gamberetti surgelati, anche se preferisco quelli freschi. Per una resa migliore bisogna togliere i gamberetti dal freezer, lasciarli scongelare e poi sciacquarli sotto un getto d’acqua. I gamberetti possono essere anche utilizzati direttamente congelati, in tal caso però risulteranno più asciutti. La pasta con i gamberetti è adatta in tutte le stagioni. Se vuoi rendere il piatto ancora più fresco, sostituisci la polpa di pomodoro con i pomodori tonti da sugo, passati, ed usa il basilico al posto del prezzemolo. Consiglio Furbo. Se utilizzi i gamberetti freschi, rispettali! Evita che cuociano troppo a lungo nel sugo. Fa’ come me: passali in padella per un paio di minuti e poi mettili in un piatto coperto. Uniscili poi nei passaggi finali della ricetta.

Prova anche gli spaghettini con gamberoni e rucola e la pizza in padella romantica.

Non mi resta altro da fare che lasciarti alla ricetta della pasta con gamberetti. Buona lettura e buon appetito!