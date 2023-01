Consigli

Non dimenticate di aggiungere il grasso del guanciale al composto di uova e pecorino: oltre a rendere la carbonara più profumata, lucida e vellutata questo passaggio è essenziale per pastorizzare l’uovo senza però cuocerlo. In alternativa al grasso del guanciale si può usare l’acqua di cottura facendo attenzione a non rendere il composto troppo liquido.

Invece di versare la pasta e il composto di uova nella padella dove avete cotto il guanciale è possibile anche tirare via gli spaghetti dall’acqua bollente e poi travasarli in una ciotola di acciaio o di vetro in cui aggiungere il composto di uova per amalgamarli. La ciotola in questo caso andrebbe posta sopra la pentola ancora piena di acqua di cottura bollente, così mentre amalgamiamo gli spaghetti alla carbonara l’uovo si pastorizza con il calore indiretto dell’acqua nella pentola.

E’ necessario aggiungere l’acqua solo un po’ per volta, in modo che si amalgama perfettamente e fonde il pecorino al punto giusto (anche se questo dipende molto dal livello di stagionatura del tipico formaggio romano). Usare pecorino fresco appena grattugiato aiuterà a rendere la Carbonara più cremosa, è consigliato evitare di prendere il pecorino già grattugiato.

Conservazione

La pasta alla Carbonara si può mangiare anche il giorno dopo, riscaldata in un tegame, tuttavia il sapore non sarà mai uguale a quello iniziale e nemmeno la consistenza. Per via dell’uovo che non deve cuocere per regalare cremosità al piatto è impossibile avere una carbonara ripassata buona come appena fatta. Il consiglio è di consumare i vostri spaghetti alla carbonara al momento. In alternativa potete conservarla in un contenitore ermetico posto in frigo per al massimo un giorno.