Ricetta di stagione: tegamata di verdure …

Ricetta di stagione: tegamata di verdure …

Per tre persone occorrono 8 cipolle, 1 grossa melanzana, 2 peperoni medi: uno giallo e uno rosso, 2-3 pomodori maturi spellati.



Se volete fare come la mia nonna dovete cuocere ogni verdura a parte, per conto suo, facendole appassire in poco olio e poi unirle a fine cottura per un ultima rimescolata…



Io invece comincio a cuocere le cipolle a fette a fuoco vivo, dopo 10/15 minuti unisco la melanzana a tocchetti , lascio cuocere un po’ poi aggiungo i due peperoni a listarelle sottili e aggiusto di sale.

Lascio cuocere ancora un quarto d’ora, infine unisco i pomodori spellati, privi di semi e tritati finemente.



A questo punto abbasso il fuoco e lascio cuocere lentamente per un’oretta almeno, perché le verdure vengano asciutte e morbide e la cipolla si presenti dorata e quasi trasparente…



Vi sono molte varianti di questa ricetta: chi mette le zucchine, chi le patate a tocchetti, chi qualche foglia di basilico a fine cottura… nel Fricandò ognuno può sbizzarrirsi un po’ come vuole…