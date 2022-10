Ricetta dei tozzetti dell’antica tradizione. I dolci delle nonne non si dimenticano mai!

3 uova medie

gr. 170 di zucchero semolato

gr. 100 di zucchero a velo

gr. 500 di farina 00

gr. 120 di burro

un pizzico di sale

buccia di arancia grattugiata

gr.16 di lievito per dolci

gr. 200 di mandorle (oppure gocce di cioccolato).

Procedimento:

In una ciotola unire il burro con lo zucchero semolato, lo zucchero a velo il sale e la buccia grattugiata di limone. Amalgamare gli ingredienti con le mani. Incorporare le uova unendoli uno alla volta e incorporarli.

Tenere da parte questi ingredienti.

Su una spianatoia sistemare la farina a fontana formare un buco al centro dove unire il lievito e il composto della ciotola poco alla volta e lavorare per avere un panetto morbido ed omogeneo. Infine incorporare le mandorle (oppure le gocce di cioccolato).

Formare un serpentone e tagliare a tre filoni da sistemare in una teglia su carta forno.

Cuocerli a 200° per circa 35 minuti ( la cottura dipende dal tipo di forno). Toglierli dal forno e lasciarli raffreddare per poi tagliare a tozzetti in obliquo.

Farli dorare in forno in entrambi i lati.

i dolci di rosetta