Ricercato un 23enne tunisino per l’omicidio del connazionale 18enne: la causa un prestito di 20 Euro per il crack

È stato anche il racconto choc di un amico della vittima a mettere sulla giusta pista gli investigatori: “Il ragazzo ucciso aveva prestato soldi a un connazionale, forse 20 Euro, ma lui ne voleva ancora e hanno litigato, così poi lo ha accoltellato. Quella sera avevamo mangiato tutti insieme alla Caritas, c’era anche il killer”

Mohamed Ali Thabet aveva da poco compiuto 18 anni: era arrivato in Italia nel 2021. Dice ancora l’amico: “Lo hanno ammazzato per pochi spiccioli, poco meno di venti euro… Ma come si fa? E pensare che avrebbe voluto tornare presto in Tunisia”.

Chi parla è Mohammed. giovane egiziano che conosceva bene la vittima. E dice di sapere anche il movente del brutale omicidio. “Chi vive in zona sa tutto, sappiamo benissimo cos’è successo. Lo ha ucciso un suo connazionale, ha circa 25 anni ed è un drogato di crack…”.

“Quella sera aveva chiesto a Mohamed di prestargli dei soldi perché gli servivano per comprare il crack. Glieli ha dati, ma evidentemente non bastavano. Infatti poi è tornato per chiedergliene altri, ma lui gli ha detto ’no‘. Avevano cominciato a litigare nella zona tra via don Alai e l’hotel San Marco, dove si sono messi le mani addosso. Infine lo ha rincorso in stazione e lo ha accoltellato. Purtroppo però lì non c’era nessuno altrimenti lo avrebbero fermato”.

“Quella sera eravamo tutti insieme a mangiare alla Charitas. C’erano anche loro due. Stavamo parlando in modo tranquillo e Mohamed mi raccontava proprio che aveva sentito i suoi genitori. Insistevano affinché tornasse nel suo Paese visto che in Italia non riusciva ad ottenere il permesso. E lui stava pensando di andare là. Un discorso che ha sentito anche l’assassino. Come si può, dopo una cosa del genere, ammazzare uno in quel modo? Senza cuore”.

“Quel bastardo! Se mette i piedi in stazione rischia la vita. Qua lo vogliono tutti morto…”. E questo spiega il clima che si vive nella zona!”È un tunisino. Ha sui 25 anni e viveva a Sassuolo. Poi due mesi e mezzo fa è venuto qui a Reggio perché là aveva fatto dei casini. Rubava biciclette ogni giorno e anche nei supermercati. Poi rivendeva tutto e coi soldi comprava il crack di cui è dipendente”.

Mohammed anche lui e conosce bene gli effetti. “Ora sono pulito, ma per sei mesi ne ho fatto uso anche io. Ti mangia la pelle. Ti divora l’anima. E quando sei fatto di quella sostanza, ne vuoi sempre di più e non capisci più niente. È una vera merda. Mohamed si drogava? Non era un tossico. Ogni tanto si faceva qualche canna e spacciava qualche grammo di marijuana per guadagnare 5 euro e comprarsi le sigarette. Era un ragazzo a modo e non si poteva non volergli bene. Era arrivato qui a Reggio da un annetto. Ci salutavamo sempre, facevamo due chiacchiere. Aveva l’animo buono”.

Infine anche lui, che in qualche modo in passato è stato risucchiato dal ‘buco nero’ della zona stazione, dice la sua: “Qui di notte è pericoloso. Dovrebbero esserci le guardie h24…”.

E quindi è caccia ad un 23enne per l’omicidio di un ragazzo di 18 anni a Reggio Emilia.

A individuarlo sono state le indagini svolte dai carabinieri di Reggio Emilia. Thabet Mohamed Ali è stato accoltellato a morte nella notte del 31 maggio

È un tunisino di 23 anni il sospettato per l’omicidio di un 18enne avvenuto la notte del 31 Maggio nella Stazione storica di Piazzale Marconi a Reggio Emilia. A individuarlo sono state le indagini svolte dai carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale e dagli Agenti della Squadra Mobile della Questura di Reggio Emilia, coordinati dalla Procura della Repubblica diretta dal Procuratore Calogero Gaetano Paci.

Alle 3 di notte del 31 maggio scorso un cittadino aveva segnalato la presenza di un giovane riverso a terra sulla banchina adiacente i binari della stazione ferroviaria. Giunti sul posto, i carabinieri della sezione Radiomobile di Corso Cairoli hanno constatato insieme al personale sanitario il decesso di Thabet Mohamed Ali.

Sul posto sono stato identificati tre ragazzi, che hanno raccontato quanto era accaduto: un ragazzo extracomunitario, dopo un litigio con la giovane vittima, aveva estratto un coltello e sferrato un fendente tra il collo e la clavicola del lato destro del corpo del diciottenne, e poi era fuggito.

La ricerca dell’uomo, affermano gli investigatori, prosegue e “si sta progressivamente stringendo il cerchio attorno al fuggiasco”.