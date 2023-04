Ricercata la donna killer per l’omicidio del blogger Tatarsky

Il ministero degli interni russo ha inserito nella lista dei ricercati Darya Trepova, sospettata di aver ucciso il blogger militare Vladlen Tatarsky ieri in un bar di San Pietroburgo.

In precedenza sembrava che la donna fosse già stata arrestata.

Il bilancio delle persone ferite nell’esplosione è salito a 32, di cui 10 in gravi condizioni. Lo ha riferito il servizio stampa del Ministero della Salute russo citato da Ria Novosti. “La condizione di dieci vittime è valutata grave, 16 in uno stato di moderata gravità, di cui una ragazza di 30 anni, cinque persone sono in condizioni soddisfacenti”, afferma una nota del ministero.

L’assassinio del blogger militare ultranazionalista russo Maksim Fomin, alias Vladlen Tatarsky, in un bar di proprietà di Yevgeny Prigozhin, capo del gruppo Wagner, a San Pietroburgo potrebbe rivelare ulteriori fratture all’interno del Cremlino e della sua cerchia ristretta. Lo scrive nel suo ultimo report il think tank statunitense Isw (Institute for the study of the war). Gli analisti dell’Isw definiscono ‘strana’ la dichiarazione di Prigozhin il quale ha detto che non avrebbe “incolpato il regime di Kiev” per la morte di Fomin e di Daria Dugina (assassinata in agosto) indicando come responsabile un gruppo di radicali russi.

C’è una strana guerra di comunicati in questa strana guerra ucraina, dove ad ogni azione militare, ad ogni sabotaggio o attentato, con difficoltà si riesce a capire chi ha colpito, perché non si siano protetti questi obbiettivi strategici o le persone o non si sia in grado di farlo o addirittura non si sia voluto farlo.

Come nel caso dell’attentato di ieri. Con l’esplosione in pieno centro che squarcia un bar (si dice già di proprietà del capo della Wagner) nel pomeriggio di San Pietroburgo. Oltre 200 grammi di Tnt, nascosti dentro a una statuetta, (ma in tempo di guerra si accettano regali da sconosciuti?!) sono stati fatali per Vladlen Tatarsky, noto blogger militare nazionalista e corrispondente di guerra russo rimasto ucciso. L’ufficio del procuratore del distretto Vasileostrovsky della città ha ordinato l’apertura di un’inchiesta. La matrice dell’attentato – autori, mandanti e movente – resta da definire, ma l’attenzione si concentra al momento sul profilo della vittima. Vladlen Tatarsky (vero nome Maxim Fomin), 40 anni, era diventato noto all’inizio dell’invasione russa in Ucraina, pubblicando video quotidiani intitolati Vecherny Vladlen (Evening Vladlen) in cui analizzava l’andamento della cosiddetta operazione speciale, dando anche consigli tecnici alle truppe mobilitate. Vicino a Yevgeny Prigozhin, il capo della milizia privata russa Wagner, è morto in quello che stando ai media ucraini era proprio uno dei locali dello ‘chef di Putin’, lo Street Food Bar, tra la Neva e l’Università. “Probabilmente” è stata “una ragazza” a portare nel locale l’ordigno che ha ucciso il blogger, ha riferito una fonte citata dall’agenzia russa Ria Novosti, precisando che “c’era una statuetta nella scatola: un regalo destinato al signor Tatarsky”.

Il gruppo Cyber Front Z, che sui social si autodefinisce “i soldati dell’informazione russa”, ha rivelato di aver affittato il caffè per una serata dibattito dove lo stesso blogger avrebbe dovuto prendere la parola. “C’è stato un attacco terroristico. Abbiamo preso alcune misure di sicurezza ma purtroppo non sono bastate”, ha riferito il gruppo su Telegram. Tatarsky, seguitissimo sui social con oltre mezzo milione di follower su Telegram, aveva girato e postato un video della cerimonia al Cremlino dove il presidente russo Vladimir Putin pronunciò il discorso dell’annessione delle regioni ucraine di Lugansk, Donetsk, Kherson e Zaporizhzhia. Tatarsky in passato non aveva risparmiato critiche ai vertici militari russi dopo alcune disfatte subite e per l’inefficienza delle stesse truppe di Mosca. Il ministero degli Esteri russo ha reso omaggio a Tatarsky, mentre Kiev ha evocato la pista del “terrorismo interno”, che sarebbe diventato uno “strumento di lotta politica”, ha affermato il consigliere presidenziale Mykhailo Podolyak. E l’esplosione lascia aperti molti interrogativi.