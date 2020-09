RICCARDO TARABELLA: «IO SOSTENGO EUGENIO GIANI»

“Un sindaco tra i sindaci”. È così che Eugenio Giani si vede alla presidenza della Regione Toscana. Un amministratore sempre in ascolto, vicino ai territori e con la gente, coinvolto quotidianamente – come lo è qualsiasi sindaco – nella gestione pratica dei problemi. È una viva aspirazione, la sua, che trova conferma in ciò che ha fatto in questi anni, durante i quali ha sempre cercato e trovato il contatto con il territorio regionale, affinando la sua capacità di comprendere differenze e specificità, maturando esperienze nella ricerca di soluzioni, costruendo un prezioso bagaglio di conoscenze utili ai nuovi progetti di governo e di sviluppo.

Riconosco questa sua coerenza di pensiero e condivido il suo progetto. Per questo lo sostengo e voterò per lui alle elezioni regionali di domenica 20 e lunedì 21 settembre. E con Eugenio Giani sosterrò e farò votare i tre candidati della Versilia per il Consiglio regionale: Claudia Dinelli, Simone Leo e Adalgisa Mazza.

Conosco Eugenio Giani da molto tempo. La nostra collaborazione si è fatta particolarmente stretta e intensa a partire dal 2013, dal 500° anniversario del Lodo di Papa Leone X, quando su incarico dei sindaci della Versilia Storica ho presieduto il comitato delle celebrazioni. Giani ha partecipato con entusiasmo a molte delle nostre attività. È stato spesso con noi in Versilia dimostrando una profonda conoscenza storica e socio-economica della nostra terra, ma anche interessandosi a più riprese alle aspettative e alle esigenze della comunità versiliese. Nell’ambito delle sue prerogative di presidente del Consiglio regionale, poi, non ci ha mai fatto mancare il suo appoggio. Sappiamo che lo stesso ha sempre fatto nei riguardi di tutti gli altri territori della Toscana.

Giani incarna istanze di rinnovamento. Un rinnovamento che anch’io sono convinto debba esserci senza disperdere quel patrimonio di conoscenze e di esperienze che hanno caratterizzato il buon governo della Toscana, che della nostra regione hanno fatto un modello in molti campi. Sarebbe un grave rischio se pensassimo di interpretare il rinnovamento come semplice sostituzione; se pensassimo che potrebbero far meglio altri candidati dalle capacità e dai talenti ancora tutti da mettere alla prova.

Abbiamo davanti a noi cinque anni di possibile crescita, di sviluppo e di rafforzamento dei risultati raggiunti nell’economia, nel welfare, nel turismo, nella sicurezza sui luoghi di lavoro, nell’impiego delle risorse naturali, nella gestione virtuosa del ciclo dei rifiuti. Possiamo attingere alla ricchezza della Toscana per creare nuove e diffuse ricchezze. Per farlo c’è bisogno che Firenze sia più vicina ai territori. C’è bisogno che il presidente della Regione pensi e agisca come pensa e agisce un sindaco, guardando al bene comune ma tenendo sempre occhi e orecchie puntati sul territorio, sulle singole realtà, sui temi che toccano direttamente le persone: occupazione, istruzione, sanità, qualità dell’ambiente, cultura, semplificazione degli apparati burocratici. Per quanto ha dimostrato fino ad oggi, per i contenuti del suo programma politico, Eugenio Giani è la persona giusta.

Riccardo Tarabella

Sindaco di Seravezza