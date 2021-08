Riccardo Tarabella ha incontrato l’Ambasciatrice d’Indonesia per parlare della cultura lapidea

Scambi culturali: il sindaco Riccardo Tarabella ha incontrato l’Ambasciatrice d’Indonesia per parlare della cultura lapidea in Versilia e della Scuola del Marmo di Seravezza

Il Sindaco Riccardo Tarabella ha incontrato l’Ambasciatrice della Repubblica di Indonesia, Esti Andayani. La diplomatica, accompagnata dal Ministro Consigliere Danang Waskito e dal Console onorario a Firenze Jacopo Cappuccio, è stata nei giorni in Versilia per alcuni incontri istituzionali a tema culturale e turistico. «All’Ambasciatrice ho voluto parlare della cultura del marmo nel nostro comprensorio e in modo particolare della Scuola del Marmo di Seravezza, il corso attivo presso l’istituto “Marconi” che offre un qualificato percorso di studio professionale ai giovani di età compresa fra i 14 ed i 18 anni», dice Tarabella. «La scuola opera in sinergia con le aziende del territorio e il suo naturale sviluppo punta verso una progressiva apertura a percorsi di studio e di formazione per giovani provenienti da paesi esteri, con master e corsi di specializzazione in molti ambiti, dalla pratica artigianale alla robotica. La forza e la validità di questi percorsi è garantita dal fatto che la nostra Città si è specializzata nel tempo nelle lavorazioni artistiche e nei processi industriali ad alto contenuto tecnologico e qui da noi gli studenti hanno la possibilità di confrontarsi con la realtà quotidiana del lavoro nelle aziende, alcune di assoluto rilievo internazionale, fianco a fianco con valenti artigiani e direttamente con la materia, il marmo. L’Ambasciatrice ha manifestato il suo interesse su questi temi e credo ci sarà modo di tornare a parlarne. Ringrazio di questa opportunità il Console onorario Jacopo Cappuccio, con il quale in passato abbiamo già avuto modo di lavorare per gettare un ponte di collaborazione culturale fra la nostra Città e l’Indonesia».

All’incontro con l’Ambasciatrice era presente anche la Professoressa Giovanna Bacci, insegnante della Scuola del Marmo di Seravezza.