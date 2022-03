riaprono al pubblico la Torre delle Ore e l’Orto botanico di Lucca

Da lunedì 21 marzo riaprono al pubblico la Torre delle Ore e l’Orto botanico di Lucca

nuovi orari anche per la Torre Guinigi

Dopo la chiusura stagionale, con il primo giorno di primavera, lunedì 21 marzo, riapriranno al pubblico la Torre delle Ore e l’Orto Botanico di Lucca. Un’occasione per ammirare un panorama mozzafiato nella parte più centrale della città e le rarità botaniche del giardino scientifico lucchese. La Torre delle ore e la Torre Guinigi rappresentano assieme gli unici esempi integralmente conservati di torri gentilizie lucchesi che affollavano il centro di Lucca nel Medioevo. Nell’Orto Botanico in questo periodo sarà invece possibile ammirare le copiose fioriture delle camelie: sia le antiche cultivar lucchesi che numerose specie e selezioni che costituiscono una delle collezioni più interessanti e spettacolari. Dal 21 marzo al 31 maggio Orto Botanico e Torre delle ore saranno aperti tutti i giorni dalle 10.30 alle 18.30 – la Torre Guinigi dalle ore 10.00 alle 18.30. Il sabato e la domenica Orto Botanico e Torre Guinigi chiuderanno un’ora più tardi alle 19.30. L’acquisto dei biglietti è possibile anche tramite prenotazione on line sul sito https://cultura.comune.lucca. it