Riapre la terapia intensiva Covid al Versilia

PROVINCIA DI LUCCA – Aumentano i ricoveri negli ospedali Covid dell’area Toscana Nord Ovest e all’Ospedale Versilia riapre la terapia intensiva con un ricoverato

I numeri del report settimanale dell’azienda Asl Toscana Nord Ovest parlano di un calo generale dei contagi, passati dai 1360 della settimana dal 24 al 30 agosto ai 913 degli ultimi 7 giorni di cui 247 nella nostra provincia, 142 nella Piana, 13 in Valle del Serchio e 92 in Versilia . La scorsa settimana il totale dei nuovi positivi in provincia era di 401.

A fronte del sensibile calo di nuovi contagiati sono però aumentati i posti letto occupati nelle terapie Covid. All’ospedale San Luca di Lucca i ricoverati sono 28 di cui 5 in terapia intensiva, mentre al Versilia sono 11 di cui 1 in terapia intensiva, reparto che fino alla scorsa settimana era rimasto in stand by ma che si è reso necessario riattivare.

In merito alle vaccinazioni, nell’area della Piana la percentuale di persone che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino è dell’80%, percentuale che sale all’81,6% in Valle del Serchio e all’81,8% nella zona Versilia.