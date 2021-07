Sabato 10 luglio, alle ore 15, riapre il tratto di strada al Molinaccio di Uzzano

Terminato l’intervento di messa in sicurezza della Torre, i lavori continuano

Rispettando quanto dichiarato nella conferenza stampa del 17 giugno, il comune di Pescia può comunicare che la strada di fronte alla Torre del Molinaccio sarà riaperta Sabato 10 luglio, alle ore 15.

La riapertura è possibile perché sono terminati i lavori di messa in sicurezza eseguiti su indicazione del comune di Pescia che ha gestito questa fase importante susseguente al crollo del tetto. I lavori continueranno poi nei prossimi giorni trattandosi di interventi che verranno compiuti nel perimetro interno della zona della Torre, senza che questo possa condizionare il transito dei veicoli.

Per l’amministrazione comunale di Pescia si tratta di un importante risultato, perché rispettare l’impegno non è stato semplice, vista la complessità dell’intervento.

“Ringraziamo l’ufficio tecnico, la ditta esecutrice dei lavori e i cittadini per la loro pazienza- dicono il sindaco facente funzioni Guja Guidi e l’assessore ai lavori pubblici Aldo Morelli- e quindi possiamo annunciare con soddisfazione che con grande velocità e qualità la parte riguardante la messa in sicurezza della struttura è conclusa. Ora cominceranno le opere di ripulitura e tutto quanto è possibile fare con la strada riaperta. Questa era la vera priorità : consentire di nuovo la normale circolazione in una strada che aveva avuto nel recente passato una chiusura molto lunga per i problemi al ponte degli Alberghi. Concludiamo questa fase di emergenza e ripartiamo come al solito”.