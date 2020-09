Riapre il cinema Splendor a Pescia con Tenet e Volevo nascondermi

Giurlani “Grande notizia per la nostra città”

Giovedì 17 settembre 2020, ore 21 e 21,30, Cinema Splendor.

Con i due film Tenet di Cristopher Nolan e Volevo nascondermi di Giorgio Diritti sulla vita di Ligabue, riparte alla grande il cinema Splendor di Pescia. A darne notizia il sindaco della città Oreste Giurlani che si è battuto affinchè questo presidio culturale tornasse a disposizione di tutti, con la riapertura.

I due film verranno proiettati nelle due sale : alle 21 Tenet e alle 21,30 Volevo nascondermi. Non c’è bisogno della prenotazione ma viste la norme di sicurezza sanitaria è bene che le persone arrivino, già munite di mascherina, qualche minuto prima dell’inizio della proiezione.

“Sono soddisfatto di questa riapertura, perché anche il cinema fa parte di quell’offerta culturale che è importante per una città come la nostra. Invito tutti ad andare al cinema, altro passaggio determinante per il ritorno alla normalità- dice Oreste Giurlani-. Ci sono da osservare poche, semplici regole e si può godere dello spettacolo di un film importante. Grazie allo sforzo dei gestori e alla nostra collaborazione, è tornato possibile andare al cinema a Pescia”.