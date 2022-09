Alessandrini: “Importante la riapertura ma adesso bisogna ripristinare tutti i servizi”

RIAPERTURA DELL’UFFICIO POSTALE DI QUERCETA

L’IMPEGNO DEL SINDACO PER UNA RAPIDA INSTALLAZIONE DELL’ATM

SERAVEZZA – C’erano già diversi cittadini in coda, stamani, ad attendere la riapertura dell’ufficio postale di Querceta, a conferma di quanto questo servizio sia indispensabile a un paese così densamente popolato, con tanti uffici ed esercizi commerciali.

Alle ore 10.30 in punto la direttrice Lisa Cucurnia ha aperto le porte dell’ufficio di via Fratelli Rosselli, chiuso da metà luglio a seguito degli ingenti danni provocati dall’assalto di malviventi che avevano divelto lo sportello dei prelievi automatici, con l’utilizzo di esplosivo.

I gravi danni interni non avevano sinora permesso la riapertura dell’ufficio, obbligando gli utenti a ricorrere all’ufficio di Ripa o a spostarsi su quelli dei comuni limitrofi.

Un grande problema che aveva portato il sindaco e l’amministrazione comunale, subito dalle ore successive alla rapina, a chiedere soluzioni idonee per non creare troppi

disagi ai cittadini.

Si era così arrivati al potenziamento del servizio di Ripa, scongiurando i turni di chiusura estiva e ampliando le fasce orarie anche al pomeriggio.

Dopo i fitti contatti con Poste intessuti in questi mesi, il sindaco Lorenzo Alessandrini si è recato stamani all’ufficio postale per una verifica in loco della situazione, salutando così anche la direttrice e il personale e assicurando il suo impegno perché si giunga in tempi rapidi alla riattivazione dello sportello ATM, particolarmente importante in considerazione dell’ampio bacino territoriale.

“È stata privilegiata la scelta di una riapertura per restituire comunque il servizio alla cittadinanza – spiega il sindaco Lorenzo Alessandrini – nonostante manchi ancora qualche accorgimento interno e, soprattutto, non sia ancora disponibile l’ATM. In considerazione del fatto che questo servizio attualmente è presente solo a Seravezza, ci impegneremo assieme a Poste per accelerare i tempi di installazione. Si tratterà peraltro di un dispositivo di ultima generazione, quindi decisamente migliore del precedente, ma che adesso deve entrare in funzione quanto prima, in modo tale che l’ufficio postale quercetano torni a fornire alla cittadinanza tutti i servizi”.

Presente alla riapertura dell’ufficio anche il presidente del consiglio comunale Marco Pellegrini che ha salutato con soddisfazione la ripresa dell’attività, assicurando il prosieguo dell’impegno per aggiungere questo ultimo ma fondamentale tassello al servizio.

L’ufficio postale riprenderà anche il regolare orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle 19.05 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35.