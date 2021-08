RIAPERTURA CAVA CERAGIOLA ? IRRECEVIBILE. INACCETTABILE LA MANCATA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI INTERESSATI

Rosario Brillante PER

SINISTRA CIVICA E ECOLOGISTA

RIAPERTURA CAVA CERAGIOLA ? IRRECEVIBILE. INACCETTABILE LA MANCATA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI INTERESSATI

L’ipotesi di riapertura della cava Ceragiola, al confine del Comune di Seravezza, per un’estrazione previsionale di sessantamila metri cubi di marmo in 10 anni non può essere avvallata.

Lo sostiene Rosario Brillante, già candidato alle elezioni regionali per Sinistra Civica e Ecologista e membro per la Versilia del coordinamento provvisorio provinciale.

“Personalmente condivido – continua – la posizione e i timori espressi dal PD.

Ci saranno pesanti ripercussioni negative sulle frazioni di Vitoio, Castello,S olaio in termini ambientali e di vivibilità anche per Seravezza e Ripa.

Inoltre l’unico accesso alla cava impegnerà il tratto di viabilità che con la strozzatura del ponte collega tutta la montagna seravezzina e stazzemese.

Il Comune di Pietrasanta conferma un indirizzo amministrativo avulso dal corretto sistema di relazioni che devono intrattenere tra loro gli Enti Amministrativi sul territorio. Agire in solitudine può determinare solo conflitti e non si và da nessuna parte. Inoltre mi chiedo se le popolazioni interessate siano state informate ed ascoltate. Su fatti rilevanti come ambiente, cave e pure viabilità non si può prescindere dal coinvolgimento di coloro che sono o gli aventi diritti naturali o i destinatari degli esiti finali di queste scelte. Ritengo infine – conclude Brillante –opportuno che l’Amministrazione Comunale di Seravezza si esprima pubblicamente sul tema; rendendo magari noti i contatti istituzionali che eventualmente sono stati intrattenuti con l’ amministrazione di Pietrasanta e, perché no – magari approvando nell’ultimo Consiglio Comunale previsto per Mercoledi 11 agosto un ordine del giorno di indirizzo a tutela degli interessi della comunità seravezzina in materia di tutela ambientale e dell’usufrutto della già oggettivamente carente viabilità. Seravezza non può concedersi il lusso di presentare all’accesso della valle un sicura e ulteriore devastazione ambientale in un area urbanisticamente destinata al recupero dell’attuale degrado e addirittura alla formazione di attrezzature sportive e per lo svago .

asinistra.toscana2020@rosariobrillante.it

rosariobrillante56@gmail.com

3357183140