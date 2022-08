Riaperto il Ponte di via di Meolla a Gragnano dopo i lavori di messa in sicurezza realizzati dal Comune

E’ stato riaperto il ponte di via di Meolla a Gragnano, situato in corrispondenza dell’attraversamento del Rio Ralle, dopo i lavori di rifacimento e messa in sicurezza realizzati dall’amministrazione comunale grazie ad un finanziamento regionale di 150 mila euro che ha coperto totalmente il costo dei lavori. Ripristinato così il collegamento stradale tra le frazioni di Gragnano e Camigliano. Il ponte era stato chiuso perché danneggiato in seguito ad eventi meteorologici avversi.

“Grazie all’importante opera di rifacimento e messa in sicurezza realizzata dal Comune il ponte di via di Meolla è tornato percorribile ed è stato quindi ripristinato il collegamento stradale tra Gragnano e Camigliano risolvendo così i disagi per la viabilità -affermano l’assessore ai lavori pubblici, Davide Del Carlo e il consigliere comunale, Gianni Campioni-. Si è trattato di un intervento rilevante che di fatto ha rimesso a nuovo il ponte, ponendolo anche in sicurezza dal punto di vista idraulico”.

L’intervento ha visto la realizzazione di opere di regimazione del corso del torrente nelle vicinanze del ponte per evitare lo scalzamento delle fondazioni delle spalle. Sono inoltre stati riparati i danni che avevano interessato sia la struttura che il corpo stradale