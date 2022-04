Riaperta via Versilia, finiture nei prossimi giorni

Via Versilia è tornata a disposizione della comunità di Tonfano e degli ospiti di Marina di Pietrasanta. “Promessa mantenuta – ha sottolineato il sindaco, Alberto Stefano Giovannetti – avevamo detto che la strada sarebbe tornata fruibile prima del “ponte” di Pasqua e così è stato. Grazie a un gran lavoro di squadra: dell’amministrazione comunale e dei consiglieri di zona, per monitorare quotidianamente lo sviluppo dei lavori; delle ditte incaricate, per ‘incastrare’ dove possibile le lavorazioni e rafforzare la presenza di addetti sul cantiere; dei cittadini, residenti ed esercenti, che hanno avuto pazienza e fiducia”.

“Restano ancora piccole rifiniture e operazioni da fare – ha spiegato Matteo Marcucci, assessore ai lavori pubblici – essenzialmente di sistemazione degli arredi e delle aiuole. Tutte lavorazioni che le ditte eseguiranno nei prossimi giorni, senza ‘impattare’ sull’agibilità della strada né creare disturbo alle attività e ai loro avventori”.

Tolte le recinzioni, scomparse attrezzature e macchine per costruzioni stradali, via Versilia è pronta per diventare la nuova “via dell’Arte”, che potrà accogliere installazioni ed esposizioni a rotazione per valorizzare artisti e artigiani locali: “Nelle prossime settimane – spiega il consigliere comunale Daniele Mazzoni – saranno posizionate anche le piastre di bronzo che stanno realizzando i maestri pietrasantini e che andranno a contrassegnare e impreziosire gli spazi espositivi: le formelle riporteranno immagini di mare e di lavoro, in particolare quello svolto nei laboratori e nelle fonderie d’arte della nostra città”.

“Questo è solo il primo passo verso la riqualificazione complessiva di Tonfano – prosegue il consigliere comunale Antonio Tognini – anche se il lavoro su via Versilia non è affatto terminato. Abbiamo già avviato e proseguiremo il confronto con gli esercenti di zona per migliorare, dove possibile, il regolamento vigente dell’arredo urbano, in base alla nuova disponibilità e dislocazione di spazi creata dall’intervento appena ultimato. Il metodo che vogliamo seguire è lo stesso adottato, con ottimi risultati, per piazza Carducci: un confronto aperto con le categorie, per raggiungere una sintesi condivisa, funzionale per le attività e che garantisca una coerenza estetica all’ambiente”.

Un lavoro di squadra rimarcato anche dalla presidente della commissione lavori pubblici, Irene Nardini: “Il ruolo della commissione e dei consiglieri comunali che la compongono è stato un supporto importante – ha dichiarato – per arrivare a questo risultato nei tempi prefissati. Ora massima attenzione su piazza XXIV Maggio e il pontile”.

Dove proseguono, spediti, i lavori, strutturati in due step: “Sulla piazza – ha confermato Marcucci – a fine maggio smantelleremo il cantiere e avremo un’opera per due terzi già conclusa, da riprendere e completare non appena si chiuderà la stagione turistica. A giorni, invece, saranno smontati i ponteggi intorno al pontile: il restauro delle campate a terra è terminato, a stagione balneare finita ripartiremo con la lavorazione della parte “a mare”.

“Siamo soddisfatti per il pregevole intervento che l’amministrazione comunale ha realizzato in via Versilia – ha commentato il presidente di Federalberghi Marina, Corrado Lazzotti – e speriamo che sia l’inizio di una riqualificazione complessiva di tutte le frazioni, costiere ma anche dell’entroterra. Oggi il turismo ha bisogno di certi tipi di contesti e di spazi, a partire da zone pedonali sicure e ben fruibili, che fanno salire l’appetibilità e il gradimento di una località come la nostra”.