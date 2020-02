Riaperta a orari prestabiliti la strada Careggine-Isola Santa

La strada comunale si presenta oggi come l’unico collegamento tra la Garfagnana e la Versilia e per questo assume un estremo valore soprattutto per i lavoratori e gli studenti. Con ordinanza del Sindaco Lucia Rossi la strada è stata riaperta oggi a orari prestabiliti e, nonostante i lavori di disgaggio e messa insicurezza del versante continuano, il by-pass è finalmente percorribile.

Il Tratto di strada sarà aperto tutti i giorni e fino al termine dei lavori:

Dalle ore 6.00 alle ore 8:30

Dalle ore 12:00 alle ore 14.30

Dalle ore 17 alle ore 21.

Al di fuori di questi orari il tratto di strada sarà percorribile dai soli mezzi di soccorso. Oltre all’ordinanza di limitazione del traffico il Sindaco Rossi ha firmato un’ordinanza che vieta il transito ai veicoli superiori alle 7,5 tonnellate. In accordo con Provincia e Vaibus, l’Amministrazione di Careggine, sta lavorando per poter trasferire sulla strada comunale, nel modo più idoneo possibile, il servizio di trasporto pubblico locale.