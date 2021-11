Revisione della Toponomastica e della Numerazione Civica nel Comune di Pescaglia –

Revisione della Toponomastica e della Numerazione Civica nel Comune di Pescaglia – FASE 1 : Rilevazione della numerazione civica esterna e della toponomastica.

Abbiamo dato il via in questi giorni al progetto di revisione totale della toponomastica del Comune di Pescaglia che porterà alla sostituzione dell’attuale sistema delle località (non più a norma di legge e che spesso crea problemi anche per ciò che riguarda la consegna della posta e il lavoro dei corrieri) con una nuova toponomastica basata sulle vie e piazze.

E’ un progetto importante per il nostro Comune che consta in più momenti. La prima fase, che parte adesso, è una sorta di censimento che coinvolgerà tutti i cittadini di Pescaglia.

Nella seconda fase, immediatamente successiva a questa, verrà poi realizzato lo stradario vero e proprio, con la sostituzione degli indirizzi attuali basati sulle Località con le nuove vie e piazze e per finire, nella terza fase, verranno fornite e installate le mattonelle con i nuovi numeri civici, vie, ecc. su tutte le unità immobiliari del Comune di Pescaglia.

In questa prima fase il personale incaricato (riconoscibile da un tesserino rilasciato e vidimato dal Comune di Pescaglia, riportante le generalità del soggetto esecutore e della ditta Gestioni Locali S.r.l.) provvederà a verificare direttamente con gli inquilini/proprietari di ogni fabbricato la corrispondenza dei numeri civici rispetto alle unità immobiliari censite e, nel caso di reiterata assenza degli inquilini/proprietari, verrà lasciato un apposito modello di “Richiesta Dati” nella cassetta postale che dovrà essere compilato e riconsegnato:

– A mano: all’Ufficio Anagrafe presso la sede Municipale

– A mezzo email: protocollo@comune.pescaglia.lu.it

– A mezzo P.E.C.: comune.pescaglia@postacert.toscana.it

– A mezzo posta al: Comune di Pescaglia – Via Roma, 2 – 55064 PESCAGLIA (LU).

Si raccomanda la massima collaborazione per questo importante progetto.

Per informazioni e chiarimenti, si potrà contattate l’ufficio Anagrafe negli orari d’ufficio canonici ai seguenti numeri 0583 35401 – 0583 354011