REVISIONATI E RESI ANCORA PIÙ FUNZIONALI TRE DEFIBRILLATORI GRAZIE ALL’INTERVENTO DELLA FARMACIA COMUNALE DI ALTOPASCIO

Altopascio, 18 settembre 2023 – Altopascio ancora più sicura e attenta alla salute dei suoi cittadini e visitatori. Sono stati revisionati e resi totalmente funzionali tre defibrillatori nel territorio: uno in piazza Vittorio Emanuele, davanti alla sede del Comune; il secondo nel centro di Spianate, gestito dai Fratres della frazione; il terzo a Badia Pozzeveri, curato dal Comitato paesano. La revisione dei tre defibrillatori è stata effettuata grazie a un intervento della Farmacia comunale di Altopascio, dal valore di circa mille euro, che ha permesso la manutenzione straordinaria dei tre apparecchi. Sono state infatti sostituite le batterie e le piastre sia per adulti che pediatriche, in modo da avere degli strumenti aggiornati, sicuri e completamente funzionali su tutto il territorio. Il tutto grazie alla sinergia tra la Farmacia Comunale di Altopascio, l’amministrazione D’Ambrosio e la Misericordia di Altopascio che si è occupata, grazie al lavoro di Roberto Mandroni, degli aspetti logistici dell’intervento, tra cui la rimozione dei dispositivi, i contatti con il tecnico della ditta incaricata e il riposizionamento degli stessi.

La cardioprotezione nella cittadina del Tau e nelle sue frazioni è stata attuata negli ultimi anni, a partire dal 2016, con una serie di interventi realizzati dalla Farmacia Comunale di Altopascio e dall’amministrazione per un territorio sempre più sicuro. Un impegno che ha visto protagonista proprio la Farmacia che ha sostenuto economicamente l’installazione di tutti i defibrillatori presenti nella cittadina del Tau. Oltre ai tre citati, il defibrillatore è presente anche nella frazione di Marginone, accanto alla chiesa, revisionato dai Fratres di Marginone, sempre con il sostegno economico della Farmacia. Quest’ultima, inoltre, ha contribuito anche all’installazione di defibrillatori in alcune scuole e strutture sportive del territorio, a partire dal centro sportivo del Tau Academy di Badia Pozzeveri.