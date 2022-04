RESTYLING ALL’INSEGNA DELL’INCLUSIONE PER L’AREA GIOCHI DEL PARCO DI NASSIRYA

Sociale e lavori pubblici a lavoro insieme per un progetto di restyling completo dell’area giochi del Parco di Nassirya a Massarosa all’insegna dell’inclusione. La Regione Toscana con delibera del 6 aprile ha infatti confermato i 52 mila euro di finanziamento sul fondo inclusione sociale a fronte di una disponibilità complessiva per la Versilia di 160 mila euro.

Il progetto prevede la posa di pavimentazione antitrauma in gomma colata, la creazione di appositi percorsi adatti a tutti e l’installazione di giochi come l’altalena inclusiva, la casetta laboratorio, due giochi combinati, accessibili a tutti anche in sedia a rotelle, con varie attività, oltre a permettere la manutenzione dei giochi già presenti e dell’anfiteatro.

“L’obiettivo è far svolgere a tutti i nostri bambini, nessuno escluso, attività ludico ricreative in sicurezza – spiega l’assessora la sociale Alberta Puccetti – sarà un Parco Giochi Inclusivo, un luogo in cui poter sviluppare interazione e socializzazione, il primo, ma nelle nostre intenzioni non l’ultimo sul territorio di Massarosa”.