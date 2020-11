Restauro delle Mura di Barga, si prosegue con il secondo lotto di lavori

BARGA – Dopo il lavoro concluso a luglio sul Piazzale del Fosso con la ristrutturazione del tratto di mura castellane che va da Porta Reale fino al Bastione del Fosso, sono in corso i lavori del secondo lotto.

L’intervento attuale riguarda il tratto che va da Porta Macchiaia, di ingresso all’antico castello, fino all’antico acquedotto.

Anche qui si sta procedendo alla ripulitura delle mura e al loro consolidamento , tramite malte fissate ad iniezione, per consolidare la tenuta delle pietre. Il risultato, anche se non siamo ancora alla conclusione, è già notevole come dimostrano le tante foto condivise sui social dai barghigiani. I lavori, finanziati dal ministero dei Beni Culturali con il progetto Rocche e Fortificazioni, che in Valle del Serchio ha permesso il recupero di monumenti simbolo della città, costerà alla fine circa 600 mila euro interamente finanziati dal Ministero.