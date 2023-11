RESTAURO DEL LAVATOIO DI GALLENA E NUOVA STACCIONATA IN UN’AREA VERDE A CARDOSO

STAZZEMA. Altri due interventi dell’Unione dei Comuni sono stati realizzati nel Comune di Stazzema, in due frazioni distinte. Il primo a Gallena che ha riguardato una prima fase di recupero di un antico lavatoi. L’altro, nel paese di Cardoso che ha invece interessato un’area a verde adiacente la chiesa Santa Maria Assunta. Entrambi i due lavori pubblici erano tesi alla valorizzazione della storia dei borghi stazzemesi e delle zone di interesse turistico e delle comunità che vi abitano.

A Gallena, gli operai dell’Unione dei Comuni Versilia hanno messo in atto un lavoro di pulizia delle vasche del lavatoio del paese, che erano colme di terra e in stato di abbandono da anni. Un piccolo intervento di recupero e manutenzione straordinario voluto dai residenti del paese, dalla cifra di 4mila euro. Sopra il lavatoio si trova ancora la fontana, con l’acqua potabile, che alimentava le vasche per lavare i panni. A questa opera seguirà un intervento di restauro delle murature in sasso che si sono rovinate con gli anni.

A Cardoso invece, intervento proposto dall’amministrazione comunale di Stazzema, è stata realizzata ex novo la staccionata dietro la chiesa del paese, in località Olmeta. Era stata costruita una ventina di anni fa circa, e con il tempo si era rovinata riversando in cattive condizioni. Si tratta di circa 60 metri di staccionata, contestualmente alla quale è stato anche ripulito da alcuni abitanti di Cardoso tutto lo spazio verde circostante e comunicante con la canonica della chiesa. L’opera è costata 4mila 500 euro.

