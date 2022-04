Saranno installati anche dei basamenti in marmo per sorreggere le bottiglie

RESTAURO DEL FONTANACCIO A RIPA:

GLI INTERVENTI SONO IN FASE DI COMPLETAMENTO

Un appello ai cittadini perché rispettino il divieto di sosta su via Forni

SERAVEZZA – Si avvia a conclusione l’intervento di manutenzione della fontana “Il Fontanaccio” di Ripa dove è stata condotta un’approfondita pulizia dei marmi, attraverso l’intervento di una ditta specializzata. Nei prossimi giorni si proseguirà quindi con l’imbiancatura del manufatto e con l’installazione, ai lati della vasca, di basamenti in marmo utili per consentire, a quanti prendono l’acqua da questa fontana, di appoggiarvi le bottiglie. Il marmo per i due basamenti è stato fornito gratuitamente dalla ditta Henraux, mentre la progettazione è stata affidata agli studenti dell’Istituto professionale Marconi di Seravezza. L’area del Fontanaccio sarà dotata anche di una panchina, nella parte retrostante la fontana, creando così un’area di incontro e di relax.

Per la migliore e più sicura frequentazione di questo spazio pubblico, l’amministrazione comunale raccomanda di non parcheggiare nei pressi della fontana ma di utilizzare gli spazi lungo la via provinciale.

“Parcheggiare seppur temporaneamente su via Forni – spiega il vice sindaco Adamo Bernardi – causa notevoli problemi alla viabilità in entrata e in uscita, oltre che ai residenti. Proprio per scoraggiare questa abitudine, uno dei primi provvedimenti dell’amministrazione è stato di mettere la sosta con disco orario sulla via provinciale, così da favorire un continuo ricambio dei mezzi e consentire, a chi va a rifornirsi di acqua al Fontanaccio, di trovare facilmente parcheggio. Tanto più che abbiamo reso questo tratto di strada sicuro per i pedoni, ripristinando i paletti che delimitano la pista pedonale”.

Per scoraggiare la sosta selvaggia in via Forni, è previsto un monitoraggio da parte della Polizia Municipale che sanzionerà quanti non rispetteranno il divieto, necessario a garantire come detto la sicurezza in entrata e uscita da via Forni.

Infine, l’assessore Bernardi ricorda ai cittadini che la medesima acqua del Fontanaccio può essere prelevata dalla fontana dietro la chiesa del paese.