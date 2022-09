restano bloccati dal maltempo – salvati dai vigili del fuoco

I vigili del fuoco del comando di Siena, sono intervenuti a seguito del maltempo, per diversi interventi riportiamo i soccorsi a persone, in località Monteaperti direzione Podere Boscarelli, per auto sorprese dalla piena in strade secondarie, di cui una delle due occupanti dell’auto è riuscita a raggiungere un luogo sicuro in maniera autonoma, mentre l’autovettura è rimasta bloccata nel fango, la seconda invece gli occupanti sono stati tratti in salvo dai Vigili del fuoco fluviali, che hanno prima provveduto a recuperare i due occupanti della vettura e portarli in luogo sicuro, successivamente a mettere in sicurezza l’auto.

Le immagini che seguono riguardano l’ultimo intervento citato.

Altri interventi effettuati dai Vigili del fuoco per danni d’acqua sono stati effettuati nella zone di Colle Val d’Elsa e Poggibonsi.

Si riporta inoltre l’intervento per la messa in sicurezza e la rimozione di una grande pianta sull’autopalio Siena Firenze altezza dell’uscita di Colle Sud, dove è stato istituito dalla Polizia Stradale il restringimento di carreggiata per consentire le operazioni in sicurezza. Altri due interventi analoghi uno nei pressi dell’uscita Badesse e altro all’altezza di Siena nord.