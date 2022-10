RESTA INCASTRATO SOTTO IL TRATTORE – CON PEGASO A CISANELLO

Chiamata delle 15.43 per uomo (non sappiamo età) rimasto sotto un trattore mentre lavorava sui suoi terreni nella zona in via delle Piagge a S.Alessio.

L’ uomo è rimasto colpito alle gambe ed è stato portato a Cisanello, con Pegaso, in codice rosso da dinamica maggiore. Anche la moglie, che era lì vicina, è stata accompagnata in codice giallo da dinamica (ma più che altro per shock emotivo) al PS di Lucca. Intervenuti altri mezzi di soccorso ma non abbiamo dettaglio. Sul posto anche la Polizia

intervenuti anche Vigili del Fuoco per liberare l’uomo, che comunque è sempre stato cosciente