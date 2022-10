RESTA BLOCCATO CON UN CESTELLO ELEVATORE – SALVATO DAI VIGILI DEL FUOCO

I Vigili del fuoco del comando di Prato, sede centrale, sono intervenuti alle ore 16:50 nel comune di Prato in Via Schio, per soccorrere un operaio che stava effettuando lavori di pulizie dei vetri di un edificio per mezzo di un cestello elevatore, che si è bloccato impedendo la discesa dell’uomo situato a circa 10 metri di altezza.

I Vigili del fuoco intervenuti con l’autoscala, hanno recuperato l’uomo portandolo a terra.