Renzo Venturini nominato alla presidenza dell’Associazione Toscana delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona

Importante incarico per Renzo Venturini, attuale presidente del Pio Istituto Campana di Seravezza, nominato al vertice di A.RE.T., l’associazione toscana delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona. Il consiglio dell’associazione si è riunito nei giorni scorsi a Firenze. Entrano nel rinnovato direttivo anche i presidenti delle strutture di Massa, Siena, Cetona, San Miniato, Montedomini di Firenze e dell’Istituto degli Innocenti. L’Associazione, che si avvarrà anche della collaborazione di alcuni direttori di struttura, riunisce enti che in tutta la regione gestiscono strutture per un totale di oltre 2000 posti letto. Il personale occupato è pari a circa 1700 unità, di cui circa 650 come dipendenti diretti delle varie ASP. Le attività nettamente prevalenti delle aziende sono quelle di assistenza agli anziani, anche se non mancano aziende che hanno diversificato alcuni servizi. Fra gli scopi statutari di A.RE.T. figurano in particolare quello di coordinare e rappresentare le esigenze, le aspettative e le esperienze degli associati nelle sedi competenti (istituzioni nazionali, regionali e locali, strutture sanitarie, assistenziali ed assicurative) e quello di promuovere l’organizzazione di congressi, convegni e seminari.

Renzo Venturini, pubblico dipendente in pensione, dal 2006 presiede il Pio Istituto Campana, Azienda Pubblica di Servizi alla Persona di Seravezza attualmente impegnata nella costruzione del nuovo nucleo Alzheimer. I lavori sono in avanzata fase di realizzazione e se ne prevede l’inaugurazione nel corso dell’anno.