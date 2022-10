REMO SANTINI – Abbiamo appena installato in piazza San Michele questo nuovo totem:

Abbiamo appena installato in piazza San Michele questo nuovo totem: inquadrando il qrcode col telefonino, i turisti (ma anche i lucchesi) verranno collegati direttamente ad una App che comunicherà loro in tempo reale tutti gli eventi della città, oltre che al sito turismo.lucca.it in cui troveranno itinerari e storia. Il qrcode, sotto forma di vetrofania e segnalibri, è in corso di distribuzione anche in tutti gli alberghi, b & b e locazioni del territorio per farli trovare nelle camere ai visitatori italiani e stranieri. Forza Lucca! E’ solo l’inizio…