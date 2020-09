REGIONALI TOSCANA: MALLEGNI (FI), A BAGNI DI LUCCA PRONTI A RIPRENDERCI IL COMUNE

REGIONALI TOSCANA: MALLEGNI (FI), A BAGNI DI LUCCA PRONTI A RIPRENDERCI IL COMUNE

“Voglio complimentarmi con tutti per il risultato ottenuto da Forza Italia a Bagni di Lucca, dove si è sfiorato il 10%. Se a questo aggiungiamo l’ottimo risultato ottenuto dal coordinatore cittadino Fabrizio Giovannini, sono decisamente fiducioso per il futuro di questo come di altri comuni dove il centrodestra avanza prepotentemente. Continuiamo a lavorare in questa direzione per riportare Forza Italia al centro di una coalizione vincente”.