REGALO MATTO DI SETTEMBRE

Sabato 11 settembre prossimo, vi aspettiamo nel piazzale della Croce Bianca a Querceta.

Dalle 15:00 alle 18:00 ci sarà il terzo evento regalo, dove voi potrete portare le cose lasciate nel dimenticatoio in cantina, o nell’armadio, in modo tale da ridargli una seconda vita nelle mani di qualcun altro, a patto che siano cose in buono stato, e prendere tutto ciò che può esservi utile.

Potete venire anche senza niente e prendere tutto ciò che vi pare e piace.

Gli organizzatori si raccomandano di avere con sè i dispositivi di protezione.

Portate amici, parenti e bambini.

Ci sarà l’invasione di palloncini colorati!