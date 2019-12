Reddito di cittadinanza a rischio per 100mila famiglie: ecco perché

Reddito di cittadinanza: nel 2020 scatta la condizionalità e ciò avrà delle ripercussioni molto negative per alcuni beneficiari della misura.

Com’è noto, infatti, dallo scorso settembre i centri per l’impiego di tutta Italia hanno cominciato a convocare alcuni dei beneficiari per la sottoscrizione del Patto per il Lavoro, strumento alla base della politica attiva prevista dal reddito di cittadinanza.

Il problema è che molti componenti del nucleo familiare pur essendo stati convocati non si sono presentati all’appuntamento; questo, come previsto dalla normativa sul reddito di cittadinanza, comporterà una sanzione che potrebbe tradursi, in presenza di determinate condizioni, anche alla perdita stessa del beneficio.

Secondo i numeri circolati in queste ore, con lo scattare della condizionalità prevista e con i controlli che il prossimo anno si faranno più serrati, circa 100mila famiglie rischiano di perdere il reddito di cittadinanza. È bene ricordare, però, che la decadenza non sarà immediata: prima, infatti, ci saranno delle sanzioni intermedie, quali la perdita di alcune mensilità del reddito.

Reddito di cittadinanza: 91 mila assenti ingiustificati

Il 2019 è stato l’anno della messa in moto dell’intera macchina del reddito di cittadinanza: prima il sostegno economico, poi la politica attiva che ha come obiettivo il reinserimento sociale e nel mercato del lavoro.

Per prendere parte alla politica attiva, però, è necessario presentarsi alle convocazioni del centro per l’impiego, cosa che molto dei beneficiari non hanno fatto. A tal proposito, dall’Inps fanno sapere di essere pronti a penalizzare coloro che, nonostante le continue comunicazioni, risultano ancora irreperibili.

Si parla di circa 91 mila persone che hanno disertato gli appuntamenti, su un totale di 442 mila persone convocate, ossia di tutti coloro che presentano le caratteristiche tali da poter affrontare un percorso di reinserimento nel mercato del lavoro.

Ebbene, per questi 91 mila beneficiari del reddito di cittadinanza scatterà la prima sanzione prevista per la mancata presentazione alle convocazioni dei CPI: la decurtazione di una mensilità del sostegno economico. Ci sarà poi una nuova convocazione; nel caso in cui anche questa non riceva risposta, allora le mensilità decurtate saranno altre due.

La terza assenza ingiustificata – così come il rifiuto a sottoscrivere il Patto per il Lavoro – comporterà invece la perdita del reddito di cittadinanza, con il divieto a farne richiesta per i 18 mesi successivi.

Reddito di cittadinanza: 15 mila famiglie “sospette”

Rischiano persino sanzioni più gravi altre 15 mila famiglie segnalate all’Inps come “sospette”. Si tratta di quei nuclei familiari con redditi omessi al momento della domanda (come quello da lavoro nero), oppure di altre informazioni occultate nel periodo di fruizione del beneficio.

Per queste famiglie nel 2020 scatteranno i controlli per verificare se i sospetti sono fondati o meno; nel caso in cui le violazioni venissero accertate la perdita del reddito di cittadinanza sarebbe immediata, con la restituzione eventualmente delle somme indebitamente percepite (e con il rischio di conseguenze penali).

In quel caso, poi, la domanda per il reddito di cittadinanza non si potrebbe rifare per i successivi dieci anni.