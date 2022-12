RECUPERO DEL MERCATO SETTIMANALE DI QUERCETA

LA GIUNTA HA APPROVATO LA DATA DEL 18 DICEMBRE

SERAVEZZA – Mercato straordinario domenica 18 dicembre a Querceta. La giunta comunale, nell’ultima seduta, ha accolto la richiesta degli operatori del mercato del sabato che avevano “in buono” una giornata di mercato in considerazione del rinvio dello scorso giugno, quando piazza Matteotti era occupata per lo svolgimento del Festival del Miccio Canterino.

In quell’occasione, nonostante spazi alternativi messi a disposizione dall’amministrazione comunale, fu preferito rimandare l’appuntamento settimanale, recuperando quindi in seguito quella data.

Da qui la proposta di tenere un mercato straordinario alle porte delle festività natalizie, domenica 18 per tutta la giornata, dalle ore 7 alle 19.

Gli espositori saranno disposti tutti in piazza Matteotti e saranno presenti anche gli espositori hobbisti e artigiani dell’Associazione Quercetarte, per una nuova giornata di festa e di divertimento per i bambini che potranno anche cimentarsi nella realizzazione di addobbi di cartapesta per l’albero di Natale.