Recuperata la via Vecchia Postale a Pescia

Baldaccini “ Un patrimonio riportato al suo antico valore culturale e ambientale”

Sono terminati i lavori di manutenzione e riqualificazione della via vecchia postale: un intervento ormai da tempo richiesto da molte associazioni ambientaliste e culturali, a partire da Legambiente e dall’ Istituto storico lucchese.

Si tratta infatti di un’area di grande interesse storico e ambientale, il cui percorso congiunge via Squarciabocconi nel comune di Pescia con la vicinale del Colle delle Belle Donne nel comune di Capannori, attraversando un bosco di latifoglie caratterizzato dalla presenza di querce da sughero.

Questo tratto cadde in disuso nel tardo’700 a seguito della costruzione della nuova via Pesciatina di collegamento con Lucca. Oggi ne rimane un tratto che ha conservato parte della pavimentazione lastricata originale di epoca medicea, in alcuni punti quasi integra e in altri quasi del tutto deteriorata, anche per le esondazioni dell’adiacente Rio della Puzzola.

Un pezzo di storia, tanto che alcuni studiosi, anche se cio’ non e’ ancora asseverato, ipotizzano che questo percorso di collegamento da Firenze a Lucca possa essere stato addirittura un tratto della via Romana Cassia Clodia.

Comunque sia una viabilita’ importante anche in epoca medievale e poi medicea per i collegamenti fra Firenze e Lucca, interessata da traffico di merci e percorsa da pellegrini.

Con l’intervento effettuato e’ stato riqualificato il percorso, messo in sicurezza il rio e ripulito un ampio tratto dalla vegetazione e dagli infestanti che avevano preso il sopravvento.

Adesso, garantita la salvaguardia del tratto interessato e la sua conservazione, si e’ reso fruibile e messo a disposizione degli appassionati un percorso veramente molto interessante sia dal punto di vista storico che ambientale.

“Un eccellente lavoro, non l’unico che abbiamo fatto in questi anni in ambiti simili, per riportare al suo antico splendore un tratto di strada che oggi può essere fruibile anche per chi vuole immergersi nella natura e godere delle bellezze che il nostro territorio propone, con un turismo leggero e sostenibile- dice l’assessore all’ambiente del comune di Pescia Franco Baldaccini-. In questa ottica voglio fare un ringraziamento alla ditta Lionetti per l’ottimo lavoro fatto e ai ragazzi dei cantieri sociali comunali che hanno provveduto al disboscamento di tutto il tratto interessato, oltre naturalmente a tutti quelli che ci hanno lavorato del comune di Pescia”.