Record reati su minori in Italia

l numero dei reati commessi in danno di minori, in Italia nel 2021, segna “uno sconfortante record”, superando per la prima volta quota seimila: i casi sono stati 6.248, per il 64% ai danni di bambine e ragazze e alimentati dalla violenza sessuale, che registra anch’essa un record assoluto con 1.332 casi, di cui le giovani sono l’88% delle vittime.

I dati, elaborati dal Servizio Analisi Criminale della Direzione Centrale Polizia Criminale, sono stati resi noti dalla Fondazione Terre des Hommes in un Dossier sulla condizione delle bambine e delle ragazze nel mondo 2022 per la Giornata mondiale delle bambine dell’11 Ottobre.

Il 2021, secondo anno di pandemia, ha registrato “un balzo drammatico” dell’8% dei reati a danno di minori dal 2020 quando i casi erano 5.789 casi e dell’89% dal 2004 quando i casi erano 3.311.