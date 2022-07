Real Collegio Estate, sul palco ‘Tutte le donne del mondo’ di Leonardo Dianda

L’avvocato lucchese presenta il suo libro sull’emancipazione femminile in Santa Caterina



Domani (5 luglio) alle 21, sul palco di Real Collegio Estate, sarà presentato il saggio Tutte le donne del mondo dell’avvocato lucchese Leonardo Dianda.

Pagine sull’emancipazione femminile e sui diritti delle donne, ma anche ritratti di personalità che hanno segnato la storia contemporanea, come Emmeline Pankhurst, Eleanor Roosevelt, Rosa Parks, Malala Yousafzai e Greta Thunberg.

Il libro di Dianda evidenzia come l’uguaglianza di genere, l’affermazione dei diritti umani e la tutela dell’ambiente siano alla base del cambiamento e dell’evoluzione della civiltà moderna.

L’opera si divide in due parti: nella prima si racconta della progressiva conquista, ancora in atto, dei diritti delle donne; nella seconda si traccia la storia delle battaglie per i diritti civili universali. Un saggio puntuale con un’appendice legislativa che include le convenzioni e i trattati citati.

Ingresso libero da via della Cavallerizza, di fianco alla chiesa di San Frediano.