Concerti, vernacolo, teatro, poesia e psicanalisi nei chiostri di San Frediano

Real Collegio Estate, al via la quinta edizione: 39 appuntamenti da luglio a settembre

Franceschini: “La rassegna è ormai un punto di riferimento per l’estate cittadina”

Lucca, 7 luglio 2023 – Musica classica, opera, jazz, pop. Ma anche danza contemporanea, teatro in vernacolo e teatro per ragazzi, botanica, storia, poesia e psicanalisi. Torna, per il quinto anno consecutivo, Real Collegio Estate, la rassegna di eventi culturali e concerti sotto le stelle che ha aperto alla città e ai suoi visitatori il chiostro medievale di Santa Caterina.

Molte conferme e convincenti nuove proposte per questa edizione che, da giovedì 13 luglio a giovedì 7 settembre, offrirà al pubblico ben 39 appuntamenti con l’aspirazione di intercettare interessi ed età diversi. La manifestazione è stata presentata questa mattina dal presidente del Real Collegio, Francesco Franceschini, dal direttore artistico del cartellone, Paolo Scacchiotti, dal sindaco del Comune di Lucca, Mario Pardini, dall’assessore alla cultura Mia Pisano, dalla consigliera provinciale Teresa Leone e da Maria Pia Mencacci, consigliera della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

“Anche quest’anno il Real Collegio – dice il presidente, Francesco Franceschini – offre spazio di espressione ai tanti soggetti culturali che rendono Lucca una città vivace e curiosa. Cinque anni iniziano a essere un tempo ragionevole per un bilancio: sono felice di poter dire che lo sforzo organizzativo profuso di estate in estate, anche nel delicato momento dell’emergenza pandemica, è stato ripagato dall’affetto del pubblico e dalla crescente qualità degli appuntamenti proposti. Oggi Real Collegio Estate è un punto di riferimento irrinunciabile dell’offerta cittadina: merito anche del chiostro più antico del complesso, quello di Santa Caterina, fino a cinque anni fa sconosciuto agli stessi abitanti di Lucca e oggi luogo che invita alla condivisione della bellezza, dell’arte e delle emozioni. Ringrazio tutte le istituzioni che hanno creduto e credono in questo progetto: il Comune di Lucca, la Provincia di Lucca e la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca”.

A spiegare la ‘filosofia’ delle scelte di quest’anno è il direttore artistico Paolo Scacchiotti: “Volevamo dare voce agli artisti di questo territorio e valorizzare le associazioni che con pazienza, ogni anno, riescono a portare a Lucca spettacoli di livello, offrendoli per lo più gratuitamente al pubblico. Il Real Collegio è un luogo che accoglie, una sorta di teatro-città dove vivere liberamente le arti della scena e un amplificatore capace di intercettare con sensibilità nuove proposte. Tra queste, segnalo quest’anno una conversazione di psicanalisi e l’opera lirica, una conferenza su Dante e un’attenzione particolare al cantautorato. La nostra missione, in sintesi, è mettere a sistema in un cartellone vario e, ci auguriamo, interessante, le migliori energie che questa città esprime”.

Un calendario ampio, che vede coinvolte preziose realtà culturali del territorio: il festival Virtuoso & Belcanto, il centro di promozione musicale Animando, il Circolo del Jazz Lucca con il suo evento di punta Lucca Jazz Donna, la scuola di musica Sinfonia, l’associazione di poesia Millimètrica e, per la prima volta sul palco del chiostro, il Laboratorio Brunier e il Salotto lucchese. Torneranno la danza contemporanea di Dance Italia, gli spettacoli teatrali del Lucca teatro festival – Che cosa sono le nuvole? e la tradizione del teatro in vernacolo lucchese. E ancora: conversazioni psicanalitiche, focus danteschi, impegno sociale, naturopatia e gli appuntamenti con la grande storia dell’associazione Napoleone ed Elisa: da Parigi alla Toscana. Spazio inoltre alla solidarietà, con una suggestiva performance di artisti riuniti da Sergio Talenti per sostenere chi soccorre i migranti in mare e con le serate di musica dell’associazione Don Franco Baroni onlus.

Una serata sarà dedicata alla musica popolare e all’ottava rima, con i cantastorie Gildo Dei Fantardi e Mauro Chechi. Il chiostro di Santa Caterina ospiterà, infine, anche la band di Diego Cassettari e uno spettacolo musicale di Emanuela Gennai e Marco Rossi dedicato a Giorgio Gaber.



Il programma nel dettaglio



Tutti gli appuntamenti, salvo dove diversamente indicato, hanno inizio alle 21,15.

La rassegna Real Collegio Estate è organizzata dall’ente morale Real Collegio di Lucca con il patrocinio del Comune e dalla Provincia di Lucca e il contributo di ViviLucca e della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

Si parte giovedì 13 luglio con una punta di diamante proposta nell’ambito del Lucca teatro festival – Che cosa sono le nuvole?: il più grande mimo di strada che opera in Italia, Saeed Fekri, istrione che diverte grandi e piccoli e noto per il successo riscosso nella trasmissione Rai per ragazzi Solletico, sarà ospite di Real Collegio Estate con lo spettacolo L’incantatore. Lo stesso festival per famiglie tornerà nel chiostro giovedì 27 luglio con il teatro di magia comica Il mago e la valigia, di e con Enrico Moro, attore con vent’anni di esperienza nelle arti circensi e di strada.

Venerdì 14 luglio sarà la volta di Naufragio, serata voluta dal giornalista e poeta Sergio Talenti, volto noto di NoiTv, per sostenere i salvataggi in mare delle persone migranti operate dall’associazione non governativa SeaWatch. Sul palco gli artisti Igor Vazzaz, Stefano Giannotti e il gruppo Folkoinè; seguirà il reading teatrale Mi chiamo Synthesis dello stesso Sergio Talenti. Alla regia, Girolamo Deraco.

Per sabato 15 luglio è in programma la serata Perché no, Lucio Battisti! proposta per la Rassegna della canzone d’autore di Animando e preceduta da un aperitivo musicale alle 20. Il Marco Cattani group e la cantante jazz Michela Lombardi, frugando nella memoria collettiva, omaggeranno il cantautore Lucio Battisti nell’ottantesimo anniversario della nascita. Animando tornerà domenica 20 agosto col melodramma per voce narrante e pianoforte Enoch Arden, composto da Richard Strauss nel 1897 su una poesia di Alfred Tennyson che segue le vicende di un giovane marinaio, innamorato e naufrago.

Domenica 16 luglio si esibirà, per la prima volta sul palco di Real Collegio Estate, il Salotto Lucchese, gruppo musicale composto dal tenore Raffaello Mori, dal soprano Eliana Buonaccorsi e dai cantanti Cesare Martini e Maria Teresa Butori. Il repertorio proposto in Notte di note – questo il titolo della serata – spazierà dall’opera all’operetta fino ad arrivare al pop: tra gli altri, saranno omaggiati Puccini, Sinatra, Ramazzotti e Dalla.

L’edizione 2023 del festival Virtuoso & Belcanto si svolgerà, a differenza degli altri eventi, nel chiostro centrale del complesso. Il primo appuntamento è in agenda per lunedì 17 luglio con il concerto inaugurale dei Leonkoro Quartet su musiche di Ravel e Schumann. Il giorno seguente, martedì 18 luglio, il pubblico potrà ascoltare il pianoforte di Till Fellner su quattro improvvisi di Schubert e la sonata Waldstein di Beethoven. Tutta dedicata a Boccherini la serata in programma per mercoledì 19 luglio, con l’esecuzione di due quintetti per archi e un trio di viole del maestro del Settecento musicale lucchese. Virtuoso & Belcanto torna sabato 22 luglio con pianoforte, violino e violoncello per eseguire Haydn e il Trio degli spettri di Beethoven. Lunedì 24 luglio sarà la volta del pianoforte a quattro mani, con Riccardo Cecchetti e Péter Nagy su un divertissement di Schubert, e di una sonata di Brahms per violoncello e pianoforte. L’ultimo appuntamento col festival è in calendario per sabato 29 luglio con quattro concerti per pianoforte ed archi e degustazione di vini.

Sei le date in programma per Lucca Jazz Donna. Giovedì 20 luglio si esibiranno la giovanissima cantante Teresa Morici e una band formata da musicisti che frequentano o hanno frequentato il liceo musicale Passaglia di Lucca. A seguire, la pianista Federica Cerizza e poi la cantante Chiara Pancaldi con il progetto One finger snap. Il festival del jazz tornerà venerdì 11 agosto con Lella Violi (voce) e Riccardo Arrighini (pianoforte) per il primo set e poi con la cantante Manuela Bollani e il suo The italian side of the street. Giovedì 17 agosto sarà la volta di Mila Ogliastro (voce) con The Wisteria Suites; a seguire Orelle, ovvero la cantante Elisabetta Pasquale. Il giovedì seguente, 24 agosto, saliranno sul palco il Mimma Pisto Quartet e la batterista Laura Klain. Nel pomeriggio di martedì 29 agosto, alle 17,30, nella Sala del Capitolo sarà presentato il libro di Luigi Onori dal titolo Abbey Lincoln. Una voce ribelle tra jazz e lotta politica. Giovedì 31 agosto, infine, toccherà a Valentina Fin (cantante) e poi a Fisarmony Women con Valentina Cesarini alla fisarmonica.

Molto atteso l’appuntamento di venerdì 21 luglio con il primo concerto Melodie all’ombra del nostro campanile – I meravigliosi anni ’70 e ’80 proposto dall’associazione Don Franco Baroni e presentato da Emanuela Gennai. Sarà viaggio nel repertorio dei due decenni, ripercorso insieme agli allievi della scuola Lym Academy di Lucca con i brani e le coreografie che hanno fatto storia. Il secondo concerto, Melodie all’ombra del nostro campanile – Girotondo intorno al mondo è invece in programma per venerdì 4 agosto: saranno proposte canzoni di pace, amicizia e amore universale. Emanuela Gennai tornerà sul palco del chiostro di Santa Caterina sabato 12 agosto per presentare uno spettacolo ideato da Marco Rossi dal titolo Un’illogica allegria: viaggio nel teatro-canzone di Giorgio Gaber. L’artista per l’occasione interpreterà le canzoni e i monologhi più famosi dell’indimenticato cantautore e cabarettista milanese.



Due le serate curate dall’associazione Millimètrica. Mercoledì 26 luglio le note di Schumann risuoneranno nel chiostro centrale grazie all’esecuzione del pianista Giovanni Passalia in Come da lontano. Un concerto che celebra lo spirito romantico del compositore tedesco, intervallato da letture di poesia contemporanea affidate alla voce di Lorenzo Ricciarelli. Giovedì 10 agosto, per la notte di San Lorenzo, torna Desiderata in una formula rinnovata: il reading di poesia darà il là alla psicoterapeuta Giuseppina Tazzioli e al counselor Gian Paolo Del Bianco per una conversazione sul desiderio. Introdurrà la serata Francesca Bernabei.

Lunedì 31 luglio il palcoscenico sarà tutto per la Gioiosa Compagnia dell’associazione culturale 50&Più che si cimenterà nella commedia Il tacchino del drammaturgo francese Georges Feydeau: una versione tradotta, ridotta, adattata e rielaborata dal regista Massimo Dal Poggetto.

Il mese più caldo dell’anno inizia con un’irriverente serata in ottava rima condotta dai cantastorie Gildo dei Fantardi e Mauro Chechi dal titolo Santi e briganti, in programma per martedì 1 agosto. Il giorno successivo, mercoledì 2 agosto, il palco di Real Collegio Estate sarà tutto dedicato al canto XVIII dell’Inferno di Dante a cura del professor Marino Ernesto Balducci organizzato da Claudio Della Bartola. Il sommo poeta incontra seduttori, adulatori e ruffiani, tra i quali il lucchese Alessio Interminelli. Le letture saranno affidate alla compagnia teatrale Progetto Idra con l’accompagnamento musicale del duo Soinà (pianoforte e sax).

La danza contemporanea di Dance Italia animerà la serata di giovedì 3 agosto con An evening of contemporary dance: lavori inediti, sviluppati dai coreografi ospiti della dodicesima edizione del programma intensivo organizzato da Stefanie Nelson: il duo artistico Danae e Dionysios, Alex Clair e Laura Peterson.

Domenica 6 agosto la compagnia teatrale La Combriccola porterà in scena Io ni farei un monumento, commedia comica in due atti di Marco Nicolosi in leggero vernacolo lucchese: a prendere la parola sono le statue che popolano il centro storico di Lucca. Il vernacolo tornerà a calcare la scena sabato 26 agosto con A veglia nel chiostro, spettacolo con Marco Nicolosi, Domenico Bertuccelli, detto Gavorchio, e Giovanni Giangrandi: previsti anche intermezzi musicali con l’organetto suonato da Angelo Giannini.

Sabato 19 agosto si esibirà, insieme alla sua band, il cantautore lucchese Diego Cassettari. Un repertorio, il suo, che spazia dal pop al rock: il suo ultimo singolo, Adesso penso a me, è disponibile su Spotify.

Il tris delle serate napoleoniche a cura dell’associazione Napoleone ed Elisa: da Parigi alla Toscana prenderà il via lunedì 21 agosto con Velia Gini Bartoli, che condurrà una conversazione dal titolo L’armata a quattro zampe, storie di sentimenti e fedeltà. Martedì 22 agosto tornerà lo storico Peter Hicks della Fondation Napoléon di Parigi con la conversazione-concerto Musique à la maison, divertissement, une soirée chez Madame Moitte. Infine mercoledì 23 agosto sarà la volta di Pier Dario Marzi con la conversazione Amore e guerra, ovvero un Napoleone a Manhattan.



Marco Pardini, naturopata, etnobotanico e divulgatore televisivo noto per la trasmissione I colori del Serchio torna venerdì 25 agosto a Real Collegio Estate con il suo ultimo libro La casa delle parole ritrovate – Storia d’erbe e di amori sussurrati uscito per i tipi di Maria Pacini Fazzi.

La grande tradizione operistica italiana farà il suo esordio nei chiostri con Il barbiere di Siviglia proposto dall’associazione culturale Laboratorio Brunier. Due le date in programma per questa riduzione per pianoforte e quintetto di fiati del capolavoro di Gioacchino Rossini: domenica 27 agosto e mercoledì 30 agosto. L’inizio dello spettacolo è anticipato alle 21.

Le ultime tre serate, quelle di martedì 5, mercoledì 6 e giovedì 7 settembre, saranno infine riservate ai concerti dei docenti e degli allievi dei corsi di musica da camera, pianoforte e archi della scuola di musica Sinfonia diretta da Massimo Salotti.