Rc Auto e Moto, scatta l’obbligo anche per chi non le usa (e le tiene in garage) – di Massimo Tarabella

L’assicurazione dovrà essere pagata anche se la macchina non viene utilizzata. Chi tiene l’auto, o un altro veicolo o mezzo come le moto, nel suo cortile o nel garage o in un terreno privato dovrà comunque essere coperto con una polizza. Salvo si tratti di un “relitto”, cioè senza ruote o di motore, quindi incapaci di circolare. E non sarà più consentito sospendere una Rc auto quando non si utilizza il veicolo. È la novità principale contenuta negli emendamenti approvati dal Parlamento Europeo che modificano la direttiva Ue in materia di responsabilità civile.

L’obbligo di copertura del mezzo anche se fermo in un’area privata era già stato ribadito più volte dalla Corte Europea di Giustizia. Oggi le norme italiane non impongono l’obbligo di copertura in aree private.

Niente obbligo assicurativo UE per monopattini, bici a pedalata assistita e mezzi di micromobilità, almeno per adesso. L’obblio sarà a discrezione dei singoli Stati membri. Al riguardo l’Italia si sta muovendo per imporre la stretta anche a tali veicoli che, con buona probabilità, dovranno essere anch’essi assicurati.

Le nuove regole non andranno in vigore subito: dopo l’adozione formale da parte del Consiglio e la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, gli Stati membri avranno due anni di tempo per il recepimento.