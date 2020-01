Ravvedimento operoso 2020. Si applica anche ai tributi locali e regionali

Il ravvedimento operoso è stato esteso a tutti i tributi, inclusi quelli regionali e locali. In particolare, in sede di conversione in legge del Decreto fiscale che accompagna la Legge di bilancio 2020, il legislatore ha esteso a tutti i tributi locali (Imu, Tasi, ecc.), alcune riduzioni sanzionatorie precedentemente riservate ai soli tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate.

Il ravvedimento operoso consente ai contribuenti di regolarizzare omessi o insufficienti versamenti ed altre irregolarità fiscali, beneficiando della riduzione delle sanzioni ordinariamente previste.